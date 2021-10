Eltern bemerken fehlerhafte Proben: Schulen stoppen Corona-Tests

Anzeige

An Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ist eine Verunreinigung einer Testlösung von Corona-Tests nachgewiesen worden. Wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) am Donnerstag berichtet, seien alle Corona-Tests mit der Marke „Deepblue“ an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ausgesetzt worden. Wie die OZ weiter berichtet, hatten aufmerksame Eltern bemerkt, dass sich die Testflüssigkeit bei einem Selbsttest trüb eingefärbt hatte und die Überprüfung veranlasst. Nach Angaben des Gesundheitsamtes wies die fragliche Testlösung deutlich wahrnehmbare Veränderungen auf, neben der Verfärbung auch im Geruch.

Eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) sagte am Donnerstag in Rostock, dass Fachleute dort Hinweisen aus einem privaten Labor nachgehen. Dieses habe zwei verschiedene Bakterienarten in einem der Tests nachgewiesen, darunter das Darmbakterium e coli. Zudem würden mehrere Stichproben unterschiedlicher Chargen des betreffenden Tests untersucht.

Mit den Ergebnissen der weiteren Laboruntersuchungen im Lagus sei für Freitagmittag zu rechnen.