Ekel-Überraschung: Jugendlicher findet tote Maden in geliefertem Essen

Buchloe. Damit rechnet wohl niemand: Ein Jugendlicher hat im schwäbischen Buchloe (Landkreis Ostallgäu) tote Maden in seinem Essen gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 17-Jährige am Sonntag bei einem Lieferservice Hühnchen an seine Wohnadresse bestellt und darin die Insektenlarven entdeckt, die offenbar mitfrittiert worden seien.

Er rief die Polizei. In der Küche des Gastronomiebetriebes zeigten sich den Angaben zufolge starke Hygienemängel. Die Lebensmittelbehörde wurde verständigt.