Eisverkäufer prügeln sich in Wuppertal – fünf Verletzte

Wuppertal. Vor den Augen ihrer entsetzten Kundschaft einschließlich zahlreicher Kinder haben sich Eisverkäufer in Wuppertal eine heftige Schlägerei geliefert, bei der fünf Männer verletzt wurden. Unmittelbar am Eingang des Zoos seien die Kontrahenten im Eisgeschäft „etwas unschön“ mit Eisenstangen und Ketten übereinander hergefallen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Möglicherweise sei es dabei am Samstag um den besten Stellplatz für den Eiswagen gegangen, doch sicher sei das noch nicht. Die 22, 27, 53, 54 und 58 Jahre alten Beteiligten seien für eine Vernehmung zu schwer verletzt gewesen. Sie hätten alle im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ein sechster Beteiligter sei flüchtig.