Eisiger Wochenstart: In der Nacht droht wieder tückische Straßenglätte

Anzeige

Anzeige

Hannover. Bereits am Sonntagmorgen war es in Teilen Deutschlands eisig glatt, auf der A7 in Bayern kam es in der Folge zu einem schweren Unfall mit mindestens 29 Verletzten. Und auch zum Start in die neue Woche kann es tückisch auf deutschen Straßen werden, warnen die Experten vom Wetterdienst Wetterkontor.

Vor allem zwei Gebiete in Deutschland sind davon betroffen, sagt Diplom-Meteorologin Britta Siebert-Sperl. Zwischen dem östlichen und südlichen Niedersachsen und dem Erzgebirge wird es in der Nacht zu Montag aufklaren, dort sinken die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt. „In der Folge kann tückischer Raureif entstehen“, warnt Siebert-Sperl.

Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vor allem im Süden Deutschlands halte sich dagegen der Nebel und werde in der Nacht zu Montag sehr dicht – ebenfalls mit gefährlichen Folgen: „Südlich der Donau gehen die Temperaturen auf minus eins bis minus drei Grad zurück. Die Nässe aus den Nebelfeldern sorgt dann für glatte Straßen“, sagt Siebert-Sperl und warnt: „Viele Autofahrer haben Straßenglätte noch nicht auf dem Schirm“, so die Wetterkontor-Meteorologin.

Besserung ist erst einmal nicht in Sicht: In den nächsten Tagen bleiben die Temperaturen auch tagsüber im einstelligen Bereich.