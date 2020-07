Einsturz von Hinterhaus in Düsseldorf: Möglicherweise zweiter Mann verschüttet

Anzeige

Düsseldorf. Nach dem Teileinsturz eines leerstehenden Hinterhauses in Düsseldorf sucht die Feuerwehr jetzt nach zwei Bauarbeitern, die möglicherweise in den Trümmern verschüttet worden sind. In den Abendstunden habe sich ein Arbeitskollege des 39 Jahre alten Vermissten gemeldet und von einem weiteren Mann berichtet, der auf der Baustelle gewesen sei und vermisst werde. Das teilte die Feuerwehr mit.

Die Polizei ermittele zudem, ob sich der zweite Vermisste woanders aufhalte. Nach weiteren Angaben der Feuerwehr besteht für den Rest des Gebäudes eine akute Einsturzgefahr. Das Hinterhaus war in der Mittagszeit teilweise eingestürzt. Es wurde gerade kernsaniert.