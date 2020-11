Einsatzkräfte borgen auf Wal-Skulptur gestrandete Metro

Anzeige

Spijkenisse. Ein auf einem riesigen Kunstwerk gestrandeter U-Bahn-Waggon ist in den Niederlanden geborgen worden. Mithilfe zweier großer gelber Kräne wurde der Waggon am Dienstag vorsichtig von der zehn Meter hohen Skulptur einer Walschwanzflosse empor gehoben und dann auf den Boden abgesenkt. Der erste Waggon des Zugs war tags zuvor über den oberirdischen Endpunkt der Metrogleise in Spijkenisse bei Rotterdam hinausgeschossen und auf der Skulptur hängen geblieben.

30 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten

Die Prozedur begann bei Tagesanbruch und dauerte bis zum Abend. Um den Waggon wurden Stahlseile gelegt und Arbeiter koppelten ihn vom Rest des Zuges ab. Etwa 30 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten, als der Waggon auf dem Boden ankam.

Während des Unfalls waren keine Fahrgäste mehr in dem Zug gesessen. Der Fahrer blieb unverletzt, weil die Flosse den Absturz seines Zuges verhinderte. Die Polizei befragte ihn am Montag im Rahmen ihrer Ermittlungen zur Unglücksursache und ließ ihn dann nach Hause gehen.