Einsames Kätzchen versteckt sich in Motor von Polizeiauto - jetzt hat es ein neues Zuhause

Ende gut, alles gut: Ein ausgesetztes Katzenbaby, was sich in einem Motor eines Polizeiautos versteckte, hat ein neues Zuhause gefunden. Ein Polizist aus der US-amerikanischen Stadt Pasco (Bundesstaat Washington) fand einen Karton mit mehreren Katzenbabys am Rande einer Straße, wie die britische Zeitung “The Evening Standard” berichtete.

Katze miaute im Motor

Doch ein Tier rannte scheinbar unter das Polizeiauto und versteckte sich über ein Wochenende lang unbemerkt im Motor. Der Polizist fand die Katze erst, als er am Montag wieder bei der Arbeit ankam und das jammernde Miauen der Katze hörte. Der Polizist postete ein Video seines Funds auf Twitter – und innerhalb 30 Minuten fand sich ein Frauchen für die Katze und ein neues Zuhause.

Die Reporterin des lokalen TV-Senders “KONA” adoptiere das Tier und nannte es Sandy. Der Name leitet sich von Annette Sandberg ab, die erste weibliche Polizeichefin der Washington State Patrol.