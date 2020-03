Einsamer Junge wählt Notruf: Polizisten schmieren Kind Nutella-Brot

Anzeige

Ansbach. Eine herzerwärmende Aktion der Polizei in Bayern: In Ansbach rief ein elfjähriges Kind bei der Polizei an, weil es sich einsam fühlte. Die Mutter des Jungen war kurzzeitig draußen unterwegs. Die Beamten zeigten Herz: Anstatt ihn zu maßregeln, fuhren die Beamten zu dem Kind nach Hause und machten ihm ein Nutella-Brot. Ein Foto des süßen Snacks posteten die Polizeimitarbeiter auf Facebook und schrieben dazu: “Manchmal braucht die Seele einfach etwas Schokolade!”

Noch am Telefon sei der Junge mit einer freundlichen Kollegin verbunden worden, die ihn mit großem Herz und viel Feingefühl beruhigen konnte, so die Polizei. Die Streife vor Ort habe festgestellt, dass er wohlauf ist, und ihm dann “mit einem leckeren Brot wieder ein Lächeln auf die Lippen” gezaubert. Kurz danach kam auch die Mutter des Jungen wieder zurück.

