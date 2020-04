Einsam wegen Corona: Blumen für Senioren in den Niederlanden

Anzeige

Anzeige

Amsterdam. Alt und allein zu Haus wegen der Coronakrise? In den Niederlanden gab es am Karfreitag für viele Betagte einen landestypischen Trost: Blumen. Initiiert vom Rapper Ali B. wurden an ältere Bürger Blumensträuße überreicht - an Wohnungstüren sowie vor Pflegeheimen. Wie die Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtete, half der Musiker in der Stadt Gouda auch selbst bei der Blumenverteilung.

Nicht alle Betroffenen können erreicht werden

Die Idee von Ali B. sei von der Blumenbranche begrüßt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Für die landesweite Dankeschön-Aktion an rund 150 000 Menschen seien Sträuße im Wert von rund drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Es ist großartig, dass wir diese Blumen nun verteilen können, während es die Zierpflanzenbranche derzeit schwer hat", sagte ein Sprecher des niederländischen Verbands der Älteren (ANBO). Schade sei nur, dass man damit nicht alle Betroffenen erreichen könne. "Aber vielleicht inspirieren wir Menschen mit dieser Aktion, Blumen an Väter, Mütter, Opas oder Omas zu schicken."

Anzeige

RND/dpa