Einjähriger übersteht Sturz aus sieben Metern Höhe nahezu unverletzt

Greifswald. Ein einjähriger Junge hat in Greifswald den Sturz aus der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses nahezu unverletzt überstanden. Das Kind sei in einem von der Mutter unbeobachteten Moment vermutlich über das Sofa auf die Fensterbank des offenen Fensters geklettert, teilte die Polizei am Freitag mit. Von dort sei es etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

Polizei und Rettungskräfte seien im Einsatz gewesen, der Junge vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung ins Uniklinikum von Greifswald gebracht worden. “Die ersten Untersuchungen haben keine äußeren und keine inneren Verletzungen ergeben”, sagt Andrej Krosse, Pressesprecher der Polizeiinspektion Anklam, berichtet die „Ostsee-Zeitung” (OZ).

Die näheren Umstände des Vorfalls würden weiter untersucht, Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher.