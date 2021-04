Einheitlicher Start der Freibadsaison zum 1. Mai fällt aus

Anzeige

Berlin. Der Beginn der Freibadsaison dürfte in diesem Jahr an den meisten Orten noch auf sich warten lassen. „Normalerweise werden die Bäder am 1. Mai eröffnet. Ob der Termin in diesem Jahr möglich ist, ist aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens eher fraglich“, teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf dpa-Anfrage mit.

Im vergangenen Jahr, das ebenfalls schon im Zeichen von Corona stand, hätten Freibäder erst Ende Juni öffnen können. In diesem Jahr planten viele Städte und Gemeinden die Öffnung für Mitte bis Ende Mai. „Städte und Gemeinden sind entschlossen, ihre Freibäder zu öffnen, sobald sie dies dürfen und es die Wetterlage erlaubt“, betonte DStGB-Dezernent Uwe Lübking.

Fehlende Planungssicherheit

Auch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen glaubt nicht an einen bundesweit einheitlichen Freibad-Start zum 1. Mai. „Aufgrund fehlender Planungssicherheit nimmt der Optimismus in der Branche zunehmend ab“, teilte Geschäftsführer Christian Mankel der dpa mit. Sportliche Aktivität im Freien werde jedoch nicht den gesamten Sommer verboten werden können.

Besucherinnen und Besucher der Freibäder werden sich auch in der diesjährigen Saison auf Einschränkungen einstellen müssen. Die allermeisten Bäder richteten sich auf vergleichbare Szenarien wie im vergangenen Jahr ein, hieß es von Mankel. „Online-Ticketing mit festen Zeitfenstern und Besucherlimitierungen werden bleiben. Anstelle von Zettelwirtschaft am Einlass werden noch mehr digitale Instrumente zum Einsatz kommen.“ So seien erste Testläufe mit der Luca-App von Bädern positiv bewertet worden.