Ein Schrei, dann Stille: letzter Anruf aus Miamis einstürzendem Turm

Miami. Cassondra Billedeau-Stratton gehört zu den 150 Vermissten von Surfside. Das 40-jährige Ex-Model hatte Sekunden vor der Katastrophe der Champlain Towers South am vergangenen Donnerstag ihren Mann angerufen, um ihm von schockierenden Beobachtungen zu erzählen. Nach wenigen Sekunden war die Leitung tot.

Mike Stratton (66) war beruflich in Washington D.C., als mitten in der Nacht sein Handy klingelte. Dem „Miami Herald“ sagte der politische Berater der Demokratischen Partei, dass am anderen Ende die panische Stimme seiner Frau zu hören gewesen sei: „Es war 1.30 Uhr morgens Miami-Zeit und ich werde den Anruf nie vergessen. Meine Frau hatte auf dem Balkon gesessen, als der plötzlich zu erzittern begann.“

Der Pool war in einem riesigen Loch verschwunden

Was die 40-Jährige in ihrer Wohnung im 3. Stock in Panik versetzte, war, was sie unter sich beobachtete. Stratton: „Cassie schrie, dass sie gerade gesehen hatte, wie der gesamte Pool unter ihr in einem riesigen Schluckloch verschwunden war. Dann schrie sie noch einmal laut auf und plötzlich war Stille. Die Verbindung war unterbrochen.“

Laut Behörden brach in dieser Sekunde der Champlain Towers South in sich zusammen. Billedeau-Strattons ältere Schwester Ashley Dean enthüllte in der „Washington Post“, dass Cassondra „schon lange vor dem Einstürzen gewusst hat, dass etwas nicht stimmte“. Die 40-Jährige habe sich bei ihrer Familie darüber beschwert, dass es in ihrem Wohngebäude schwere Wasserschäden gebe und dass schweres Gerät aufs Dach gehievt worden sei, um diese endlich zu beheben.

Cassondra Billedeau-Stratton war für ihre Lebensfreude bekannt

Dean glaubt nicht mehr daran, ihre Schwester lebendig wiederzusehen: „Natürlich werde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Aber ich bin eine Realistin.“

Laut ihrem Mann hatte Billedeau-Stratton zuletzt als Pilates-Trainerin und Schauspielerin gearbeitet und „ihr Leben in vollen Zügen genossen“. Das Paar hatte sich 2014 bei einer Party in New York getroffen und ein Jahr später geheiratet. 2016 kaufte sich das Ehepaar kurz nach der Hochzeit die Eigentumswohnung im Champlain Towers Wohngebäude von Miami Beach.

Stratton: „Cassie ist zwischen Miami und New York wegen ihrer Jobs gependelt. Sie war eine Mutter und eine tolle Frau. Jeder hat sie geliebt, weil sie voller Lebensfreude war“.