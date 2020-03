Eingesperrter Luis (2) stirbt an Hitzeschock: Vater schweigt im Mordprozess

Anzeige

Essen. Der Hitzetod eines zweijährigen Jungen in Essen beschäftigt seit Donnerstag das Essener Schwurgericht. Die Staatsanwaltschaft hat den Vater des Kindes wegen Mordes angeklagt. Er soll seinen Sohn im Juli 2019 bei großer Hitze in das Kinderzimmer gesperrt und die Türklinke abmontiert haben. Der Junge war schließlich an den Folgen eines Hitzeschocks gestorben. Der kleine Luis soll außerdem erhebliche Anzeichen von Flüssigkeitsmangel aufgewiesen haben.

Auf Anraten seines Verteidigers will sich der 32-jährige Deutsche nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Mutter des Jungen sagte als Zeugin aus, die Klinke sei schon Tage zuvor abmontiert worden. Zur Tatzeit hielt sich die Frau selbst nicht in der Essener Dachgeschosswohnung auf.

Der Angeklagte betritt vor Prozessbeginn den Gerichtssaal. © Quelle: Roland Weihrauch/dpa

