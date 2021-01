Eingepfercht in Lastwagen: Sechs illegal eingereiste Menschen entdeckt

Anzeige

Anzeige

Montabaur . In einem Lastwagen auf einem Rastplatz bei Montabaur (Westerwaldkreis) hat die Polizei sechs illegal eingereiste Menschen entdeckt. Die drei Jugendlichen und die drei Erwachsenen konnten am Samstag unverletzt geborgen werden, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien die sechs Menschen wahrscheinlich bereits beim Beladen des Lastwagens in Rumänien durch unbekannte Dritte auf die Ladefläche geschmuggelt worden. Die afghanischen Staatsbürger zwischen 13 und 23 Jahren seien mindestens zwei Tage zwischen Ladung und Dachplane eingepfercht gewesen.

Sie wurden ärztlich untersucht und anschließend dem Jugendamt beziehungsweise der Ausländerbehörde übergeben.