Einer der jüngsten Toten in Japan: Sumo-Ringer (28) stirbt an Corona

Anzeige

Anzeige

Tokio. Ein 28-jähriger Sumo-Ringer ist am Mittwoch in Japan an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte der Sumo-Verband mit. Shoubushi, dessen bürgerlicher Name Kiyotaka Suetake war, habe ein multiples Organversagen erlitten. Berichten zufolge ist er der erste Sumo-Ringer, der mit der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben ist, und eines der jüngsten Todesopfer des Virus in Japan.

Dem Sumo-Verband zufolge bekam der Ringer am 4. April Fieber. Er konnte aber keinen Corona-Test oder ein Krankenhaus finden, bis sich nach vier Tagen seine Symptome verschlechtert hatten. Am 19. April sei er auf eine Intensivstation gebracht worden.

Über 650 Corona-Tote in Japan

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein großes Sumo-Turnier vom 24. Juni bis 7. Juli in Tokio ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Ein Wettkampf im Sommer soll ohne Zuschauer stattfinden.

Anzeige

Japan hat bisher rund 16.000 Coronavirus-Fälle und 657 Tote durch das Virus verzeichnet, wie aus einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht.