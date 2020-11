Einer der größten Diamanten bei Auktion für 23 Millionen Euro versteigert

Anzeige

Anzeige

Genf. Einer der größten je versteigerten violett-pinkfarbenen Diamanten ist bei einer Auktion in Genf zwar teuer verkauft worden. Den geschätzten Höchstpreis von bis zu 32 Millionen Euro verpasste der Edelstein allerdings deutlich. Der nach dem russischen Ballet „Geist der Rose“ benannte ovale Diamant mit 14,83 Karat wurde am Mittwochabend für umgerechnet knapp 23 Millionen Euro versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte. Gekauft wurde er von einem Bieter per Telefon, der seine Identität nicht preisgeben wollte.

Höchsten Farb- und Reinheitsnoten

Der Stein war 2017 in einem Bergwerk in Jakutien im Nordosten Russlands gefunden worden. Das US-Edelsteininstitut hatte ihm die höchsten Farb- und Reinheitsnoten erteilt. Nach Angaben von Sotheby's hat nur ein Prozent der bekannten pinkfarbenen Diamanten mehr als zehn Karat. Ungeschliffen hatte der Stein 27,85 Karat.