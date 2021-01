Eine Woche nach Explosion: Zwölf verschüttete Bergleute in China noch am Leben

Anzeige

Peking. Zwölf vor einer Woche nach einer Explosion in einer Goldmine in China verschüttete Bergleute sind einem staatlichen Medienbericht zufolge noch am Leben. Dies ging aus einem handgeschriebenen Zettel hervor, der am Sonntagabend durch einen Rettungsschacht übermittelt wurde, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete. Das Schicksal von zehn weiteren Kumpel aus dem Bergbau in Qixia sei unbekannt. Mehr als 300 Rettungsarbeiter versuchten, dorthin zu gelangen, wo die Minenarbeiter feststeckten.

Auf dem Zettel, der auf der Webseite von Xinhua veröffentlicht wurde, stand, dass vier der Bergbauarbeiter verletzt seien und der Zustand von anderen schlechter werde, weil es an Frischluft und Wasser mangele. Die Explosion ereignete sich am 10. Januar. Bergbaumanager wurden festgenommen, nachdem sie die Detonation mehr als einen Tag lang nicht gemeldet hatten. Die Mine hatte sich gerade im Bau befunden.