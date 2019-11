Eine Tote nach heftigen Unwettern in England

Anzeige

Anzeige

London. Bei Überschwemmungen in England ist mindestens eine Frau ums Leben gekommen. Die Leiche sei am Freitag im Ort Darley Dale aus dem Fluss Derwent geborgen worden, teilte die Polizei der nordenglischen Grafschaft Derbyshire mit. Die britische Regierung gab rund 120 Flutwarnungen heraus, am frühen Nachmittag waren es noch knapp 80. An sechs Stellen entlang des Flusses Don in South Yorkshire bestehe Lebensgefahr, teilte die zuständige Behörde mit.

Menschen mit Schlauchbooten gerettet

Betroffen war vor allem die Stadt Sheffield. Dutzende Menschen mussten die Nacht in einem Einkaufszentrum verbringen, weil die umliegenden Straßen überflutet waren. In Doncaster wurden Menschen teils mit Schlauchbooten aus ihren Häusern gerettet. Das Wasser stand dort hüfthoch. Stellenweise fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Monat, wie die Umweltagentur mitteilte. Anwohner sprachen von "fast biblischen" Regenfällen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach einer Schlammlawine evakuierten Rettungskräfte in Mansfield in der Grafschaft Nottinghamshire 35 Gebäude. Wegen Überschwemmungen wurde teilweise der Bahnverkehr eingestellt.

ZUM THEMA England unter Wasser – Überschwemmungen und Flutwarnungen

RND/dpa