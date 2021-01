Eine Ära endet: Apotheke in Wismar muss nach fast 600-jähriger Geschichte schließen

Anzeige

Wismar. Die Ratsapotheke in Wismar gilt als eine der ältesten in ganz Deutschland. Fast 600 Jahre befand sie sich an ihrem jetzigen Standort. Nun muss das Geschäft schließen, weil Inhaberin Ingrid Franck in den Ruhestand geht und es keinen Nachfolger gibt, wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) berichtet. Demnach habe es zwar Interessenten für eine Übernahme gegeben, doch bei keinem sei es zu einer Einigung mit dem Vermieter gekommen.

„Für das Weiterführen hat es zwar mehrere Interessenten gegeben, leider war es aber nicht möglich, mit dem Eigentümer einen Mietvertrag abzuschließen, der einem Apotheker das wirtschaftliche Betreiben einer Apotheke ermöglicht hätte“, erzählt Franck der Zeitung. Sie berichtet demzufolge davon, dass sie wie schon ihre Vorgängerin das Anderthalbfache an Miete, wie sie deutschlandweit üblich sei, habe zahlen müssen. Das will nun offenbar keiner mehr auf sich nehmen. Die Immobilie gehört einer Fondsgesellschaft.

Apothekerin wehmütig wegen der Schließung

Es erfülle sie mit Wehmut zu wissen, dass es in diesem historischen Gebäude inmitten der Altstadt keine Apotheke mehr geben werde und damit eine jahrhundertelange Tradition ende, so Franck weiter zur „OZ“. Laut Stadtarchivar Friedrich Techen (1859–1936), auf den sie sich beruft, sei die städtische Apotheke um 1580 erstmals als Ratsapotheke bezeichnet worden.