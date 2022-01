Junger Mann bricht in Hotelzimmer ein, duscht und legt sich schlafen

Anzeige

Plauen. Unerwarteten Besuch haben Gäste eines Hotels in Plauen erhalten. Ein 29-Jähriger habe am Freitagabend die Tür zu dem Zimmer in einer oberen Etage des Hauses eingetreten, berichtete die Polizei am Samstag. Dann habe er das Zimmer durchsucht, geduscht und sich schlafen gelegt.

Erst später kamen die eigentlichen Mieter des Zimmers und riefen die Polizei. Gegen den Mann werde nun ermittelt, ein Alkoholtest ergab den Angaben nach 2,3 Promille. Die genaue Schadenshöhe war laut Polizei vorerst unklar.