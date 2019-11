Einbrecher stehlen 120 Schoko-Nikoläuse aus Kindergarten

Anzeige

Mainz. Ein besonders dreister Einbruch beschäftigt zurzeit die Kriminalpolizei in Mainz. Sie ermittelt gegen Unbekannte, die bei ihrem illegalen Treiben offenbar von Heißhunger auf Süßigkeiten übermannt wurden.

Fenster ausgehebelt

Aus einem Kindergarten im rheinhessischen Nieder-Olm seien nicht nur Bargeld und einige Wertgegenstände, sondern auch 120 Schokoladen-Nikoläuse entwendet worden, teilte das Polizeipräsidium der Landeshauptstadt am Dienstag mit. Durch zwei ausgehebelte Fenster seien die Täter am Wochenende in die Einrichtung eingedrungen.

Die Ermittlungen laufen, vorerst fehlt von den verschwundenen Schoko-Nikoläusen jede Spur.

