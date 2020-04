“Ein Wunder”: Frau liegt wegen Corona im Koma und bringt Baby zur Welt

Anzeige

Vancouver. Die Corona-Krise verändert weltweit den Alltag der Menschen. Angela Primachenko aus Vancouver im US-Bundesstaat Washington kann ihre eigene Corona-Geschichte erzählen - denn die 27-jährige Frau hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht, während sie positiv auf das Coronavirus getestet in einem Krankenhaus im Koma lag, erzählt Primachenko today.com, einer US-amerikanischen Nachrichtensendung.

Die hochschwangere Frau wurde am 26. März in der 33. Schwangerschaftswoche positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Sie musste sie sich unverzüglich in ein Krankenhaus begeben, wo sie auf eine Intensivstation verlegt wurde. Angela Primachenko kämpfte um ihr Überleben, während die Ärzte die Geburt und die Wehen einleiteten, um das ungeborene Kind zu retten.

Erst fünf Tage nach der Geburt erwacht Angela Primachenko aus dem Koma

Noch während die 27-Jährige im Koma war, brachte sie ihr zweite Tochter gesund zur Welt. Erst fünf Tage später, als Angela Primachenko aus dem Koma aufwachte, erfuhr sie, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden war.

Auf Instagram schrieb die überglückliche Mutter anschließend: “Thank you so much for everyone for helping me overcome the most challenging. For everything. The gifts, the support.”

Am Samstag durfte die frisch gebackende Mutter nachhause

Am Samstag wurde die frisch gebackende Mutter aus dem Krankenhaus entlassen - nachdem sie 17 Tage im Krankenhaus war, von denen sie zehn Tage lang beatmet wurde. Noch durfte Primachenko ihre kleine Ava nicht in den Armen halten. Auf Instagram teilte die 27-Jährige ihre emotionale Entlassung aus dem Krankenhaus.

RND/ros