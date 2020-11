Ein Verletzter nach Explosion in Hamburger Mehrfamilienhaus

Anzeige

Hamburg. In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord hat es am Montag eine Explosion gegeben. Dabei sei ein Mensch verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Fenster der Wohnung in einem Obergeschoss seien zerborsten und Fassadenteile beschädigt worden. Ein Feuer habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.

Die Wohnung sei nicht ans Hamburger Gasnetz angeschlossen, hieß es. Wie es zu der Explosion gekommen war, ist och nicht bekannt. Die Ermittler müssten allerdings vorsichtig vorgehen, das Gebäude gelte womöglich als einsturzgefährdet, berichtet „Tag24“. Es wurde komplett evakuiert.