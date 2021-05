Ein Toter und Verletzte bei Schüssen in Hollywood

Anzeige

Bei einem Schusswaffenangriff auf eine gut besuchte Party in Los Angeles ist nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Bei den Angreifern soll es sich um zwei Bewaffnete handeln, die am späten Sonntagabend auf der Party in einem Wohngebiet in Hollywood nahe den Sunset Gower Studios erschienen. Das Motiv der Täter war nicht bekannt. Die Polizei rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

„Da waren viele Leute“, deshalb müsse jemand etwas gesehen haben, sagte Polizeisprecher Brian Bixler. Ein anderer Polizeisprecher, John Radtke, sprach von einer „absolut ungeheuerlichen Sache“ .