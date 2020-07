Ein Toter bei Polizeieinsatz in Bad Schussenried

Anzeige

Bad Schussenried. Bei einem Polizeieinsatz in Bad Schussenried in Baden-Württemberg ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch verletzt. Die Beamten hätten ihre Schusswaffen nutzen müssen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar.