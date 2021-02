Ein Raum, kein Bad: Besichtigung der „schlimmsten Wohnung New Yorks“ wird Tiktok-Hit

Anzeige

New York. Das Besichtigungsvideo einer offensichtlich sehr kleinen Wohnung in New York ist auf Tiktok zum Hit geworden. Die am 26. Januar hochgeladene Begehung des Apartments, das angeblich für 1650 US-Dollar (rund 1377 Euro) vermietet werden soll, hat auf der Social-Media-Plattform bereits über 2,7 Millionen Likes und 42.000 - meist spöttische - Kommentare generiert.

In dem als „schlimmste Wohnung New Yorks“ titulierten zweiteiligen Video ist eine Kammer mit Fenster zu sehen, in der es lediglich ein Waschbecken und einen kleinen Kühlschrank ohne Gefrierfach gibt, einen Herd gibt es nicht. Duschen könne man in einer Gemeinschaftsdusche auf dem Gang, wo sich in einem anderen Raum auch die Gemeinschaftstoilette, allerdings ohne Waschbecken, befindet, erklärt ein Immobilienmakler.

New York ist für horrende Mieten bekannt. Laut einer 2019 veröffentlichten Studie der Deutschen Bank ist New York die Stadt mit dem drittteuersten Wohnraum weltweit. Demnach zahlt man im Schnitt etwa 2900 US-Dollar (rund 2420 Euro) für eine Wohnung mit zwei Schlafräumen.