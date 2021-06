Ein Kriegsschiff mit Herz: Zerstörter „Roosevelt“ vertreibt sich die Wartezeit auf der Ostsee

Anzeige

Anzeige

Die Besatzung zeigte Herz statt zu meutern. Der lang erwartete Landgang für die 300 Soldatinnen und Soldaten des Zerstörers „Roosevelt“ wurde am Freitag in letzter Sekunde gestrichen – weil es in Kiel für ihr Schiff nicht genug Fender gab. Die großen Hochseefender aus Gummi werden zwischen Schiffe gelegt, damit sich die Bordwände nicht beschädigen.

Die „Roosevelt“ hatte eigentlich an ihrem Schwesterschiff „Thomas Hudner“ festmachen sollen, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Als eine Berührung der beiden Schiffsrümpfe drohte, gab der Kommandant des US-Schiffs das Anlegemanöver auf und verließ den Kieler Hafen wieder – mit zwei Optionen: entweder es gelänge, die nötigen Fender zu beschaffen, oder man müsse sein Glück am Samstag in Eckernförde versuchen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Besatzung der „Roosevelt“ nahm das Missgeschick mit Humor. Ihre Wartezeit nutzte die Crew für eine außergewöhnliche Aktion in der Kieler Bucht. Westlich vom Kieler Leuchtturm fuhr der Zerstörer am Nachmittag ein großes Herz auf der Ostsee. Zu sehen ist es auf dem AIS-Infodienst Marinetraffic.