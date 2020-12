Ein Jahr verschwunden: Vermisster britischer Junge in Deutschland aufgetaucht

Anzeige

London. Ein zweijähriger Junge, der vor einem Jahr in Großbritannien verschwunden war, ist in Deutschland wieder aufgetaucht. Er sei „überglücklich“, sagte Emmanuels Vater Benjamin Biendarra (27) der BBC. Die aus Deutschland stammende Mutter soll den Jungen laut Polizei im vergangenen Dezember verbotenerweise mit in ihre Heimat genommen haben.

Ein Gericht hatte Benjamin Biendarra das Sorgerecht für seinen Sohn zugesprochen, der Junge lebte bei ihm in der Grafschaft Kent. Seine Mutter durfte ihn aber besuchen und Zeit mit dem Kind verbringen. Am 1. Dezember 2019 sollte die Frau das Wochenende mit Emmanuel in einem Hotel in Turnbridge Wells verbringen, verschwand dann aber mit ihrem Sohn.

„Man kann nicht die Schmerzen beschreiben, wenn dein Kind plötzlich verschwindet“

Erst vor zwei Wochen hatte sich Emmanuels Vater mit eindringlichen Worten an die Öffentlichkeit gewandt: „Man kann nicht die Schmerzen beschreiben, wenn dein Kind plötzlich verschwindet“, sagte er der BBC. Ein Londoner Richter sagte damals, er sei „sehr besorgt über das Wohlergehen“ von Emmanuel, und rief die Öffentlichkeit eindringlich auf, bei der Suche nach dem Jungen zu helfen.

Jetzt wurde Emmanuel nach Angaben des Richters in Deutschland gefunden und wieder nach Großbritannien gebracht. Wo genau sich das Kind in den letzten Monaten aufhielt, ist unklar – die Mutter soll Verbindungen ins Allgäu, nach Österreich und in die Schweiz haben.