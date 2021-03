Neue Virusvariante: Zwei Pferde sterben in Deutschland an Herpes

Anzeige

Berlin. In Deutschland sind inzwischen zwei Pferde nach einer Infektion mit einer neuen Herpes-Variante gestorben. Beide Tiere waren laut Reitsport-Weltverband FN zuvor bei einem Turnier in Valencia am Start gewesen, wo vor rund zwei Wochen die aggressive Variante erstmals festgestellt worden war. Damit erhöht sich die Zahl der gestorbenen Vierbeiner nach Verbandsangaben auf sieben, darunter fünf von deutschen Besitzern. Teilnehmer des Turniers in Spanien hatten zuvor von noch mehr toten Pferden berichtet.

Die Virusvariante aus Valencia ist inzwischen auch in den USA festgestellt worden. Nach Angaben eines Turnierveranstalters gibt es in Florida einen positiven Test. Auf dem eigenen Gelände des World Equestrian Center in Ocala, wo seit mehreren Wochen eine Turnierserie läuft, gebe es kein infiziertes Pferd, hieß es in einer Mitteilung. Bei der Veranstaltungsreihe hatte zuletzt der deutsche Reiter Andre Thieme mehrere Erfolge verbucht.

Mehrere bestätigte Fälle in Deutschland

Nachdem die Virusvariante vor rund zwei Wochen erstmals aufgetaucht war, gab es bereits seit einigen Tagen bestätigte Fälle in Deutschland. In Doha, wo an diesem Wochenende die Global Champions Tour starten soll, waren am Montag die beiden Pferde des deutschen Springreiters Sven Schlüsselburg positiv getestet worden. Der 39-Jährige aus dem baden-württembergischen Ilsfeld war wie ein kolumbianischer Reiter mehrere Tage vor der Reise nach Katar in Valencia am Start. In Doha ist das Turnier inzwischen gestartet.

Züchter und Pferdehändler Paul Schockemöhle hat kritisiert, dass es in Deutschland für Pferde-Herpes weder eine Melde- noch eine Impfpflicht gibt. „Ich trete schon seit 15 Jahren dafür ein, aber die Behörden haben Herpes ignoriert und seit zig Jahren verpennt“, sagte er dem NDR: „Das ist unverzeihlich.“

Züchter und Pferdehändler Paul Schockemöhle kritisiert den Umgang mit dem Herpesvirus bei Pferden. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Wir impfen schon seit 30 Jahren alle unsere Zuchtpferde, die Sportpferde und auch die Jungpferde in der Aufzucht“, sagte Schockemöhle, der in seiner aktiven Zeit dreimal Europameister wurde. Es gebe „keinen 100-prozentigen Schutz. Aber wenn man das immer ordnungsgemäß gemacht hat, greift er normalerweise.“ Der 75-Jährige gilt als einer der größten Züchter und Händler der Welt.