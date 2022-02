Polizist von betrunkenem Mann angefahren und schwer verletzt - durch Schüsse gestoppt

Anzeige

Efringen-Kirchen. Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Efringen-Kirchen (Baden-Württemberg) hat ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen einen Polizisten angefahren und schwer verletzt. Der Mann wird eines versuchten Tötungsdeliktes verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der verletzte Beamte kam am Montag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Zuvor war der 61-Jährige wegen seiner auffälligen Fahrweise ins Visier der Beamten geraten. Er weigerte sich zunächst, anzuhalten, konnte aber von mehreren Streifenwagen gestoppt werden. Dennoch fuhr er wieder los und rammte dabei einen 39-Jährigen Polizisten, der gerade auf ihn zukam.

Es kam zu Schüssen seitens der Einsatzkräfte

Daraufhin gaben die übrigen Einsatzkräfte mehrere Schüsse ab, durch die der betrunkene Autofahrer am Arm verletzt wurde. Der Mann konnte den Angaben zufolge erneut davonfahren, wurde aber kurz darauf wieder gestoppt und festgenommen.

Vergangene Woche waren bei einer Verkehrskontrolle nahe Kusel in Rheinland-Pfalz eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen worden. Die Ermittler vermuten, dass die mutmaßlichen Täter Jagdwilderei vertuschen wollten.