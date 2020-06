Edeka wirbt Männer- und Frauen-Bratwurst: Kritik wegen Gender-Marketing

Anzeige

Bratwürstchen haben im Sommer Hochsaison - das wissen auch Supermärkte und Fleischereien und werben entsprechend mit appetitlichen Leckerbissen für den Grill. Doch was eine Twitter-Nutzerin in einem Werbeprospekt fand, schmeckt ihr so gar nicht: Denn in besagtem Blatt wirbt ein Anbieter mit Bratwürstchen extra für Frauen sowie für Männer.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die beiden Bratwurst-Variationen nicht wirklich voneinander. Der vermeintliche Gender-Unterschied wird beim zweiten Blick auf die Produktbeschreibung jedoch deutlich: Denn während die “Frauen-Bratwurst” mit Meersalz und mediterranen Gewürzen verfeinert ist, dürfen sich die Herren der Schöpfung über eine waschechte Männer-Bratwurst mit Röstzwiebeln und Käse freuen.

Via Twitter postete die Userin ein Foto der ungewöhnlichen Werbung und es dauerte nicht lange, ehe - sowohl Männer als auch Frauen - ihre Kritik an der Würstchen-Anzeige unter entsprechendem Post kund tun sollten.

Von “Genderfail, den niemand braucht” bis “Und was ist, wenn ich die mediterranen Gewürze zusammen mit Röstzwiebeln möchte?”, sammelten sich in Kürze verschiedene Kommentare unter dem Post, die am Ende eine Meinung teilten: Sexistische Bratwürste möchte nun wirklich niemand auf seinem Grill haben.

Kritik an “Edeka” für Frauen- und Männer-Bratwurst

Twitter Nutzer @AndreasBlohm nahm die vermeintlich sexistischen Grillwürstchen mit Humor und postet unter den Beitrag “Immerhin ist die Frauen-Bratwurst nicht teurer”. Die Feminismus- und Genderbewegung kritisiert vor allem den Drogerie- und Bekleidungsmarkt dafür, dass gleichwertige Frauenprodukte oftmals teurer sind als das entsprechende Pendant für Männer.

Bereits in den vergangenen Jahren war die Supermarktkette “Edeka” in die Kritik geraten, nachdem sie Bratwürstchen für Frauen und Männer ins Sortiment aufgenommen und entsprechend beworben hatte. Fleisch-Lieferant “Rasting” steckt hinter der Namensgebung des frauen- und männerbezogenen Grillguts und nennt diese Erfindung in der Bratwurst-Chronologie des Unternehmens stolz auf der firmeneigenen Website.