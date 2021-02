Ecstasy an Teenager verkauft: 13- und 15-Jährige im Krankenhaus

Anzeige

Bochum. Ein Dealer (19) soll in Bochum Ecstasy-Tabletten an eine Gruppe von vier Jugendlichen verkauft haben. Zwei 13 und 15 Jahre alte Mädchen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 19-Jährige die Drogen am Sonntagabend am Hauptbahnhof verkauft. Wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte in den Stadtteil Wattenscheid gerufen, wo die Mädchen an einer Straße aufgesammelt wurden.

„Mittlerweile hat sich ihr Gesundheitszustand wieder verbessert“, hieß es weiter. Drogen-Ermittler durchsuchten die Wohnung des 19-Jährigen, in der sie Beweise sicherten. Welche genau, teilte die Polizei nicht mit.