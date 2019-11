Dutzende Schüler in Russland wegen Gasvergiftung im Krankenhaus

Anzeige

Nischni Nowgorod. Mehr als 40 Schüler sind südlich der russischen Großstadt Nischni Nowgorod mit Gasvergiftungen vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Einige waren mittelschwer verletzt, wie die Behörden am Montag der russischen Agentur Tass zufolge mitteilten. In Lebensgefahr schwebte niemand. Die Schüler seien einige Stunden später wieder nach Hause geschickt worden.

Der Vorfall ereignete sich in dem Ort Wad, der rund 100 Kilometer von Nischni Nowgorod an der Wolga entfernt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte bei einer Verteilerstation in rund zwei Kilometern Entfernung von der Schule Gas ausgetreten sein. Möglicherweise habe es einen technischen Fehler gegeben.

"Kein Gasleck"

Die Behörden wollten dies weiter untersuchen. Der Betreiber der Verteilerstation dementierte jedoch, dass es ein Leck gegeben habe. Viele Bewohner beklagten russischen Medien zufolge starken Gasgeruch in der Region. Heftiger Wind könnte das Gas in Richtung der Schule getrieben haben, hieß es.

RND/dpa