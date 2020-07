Düsseldorfer Hauptbahnhof nach Evakuierung wieder freigegeben

Anzeige

Düsseldorf. Einsatzkräfte haben am Freitagmorgen den Düsseldorfer Hauptbahnhof evakuiert, nachdem dort ein Brandsatz in Flammen aufgegangen war. Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten und es habe “keine große Gefahr” bestanden, sagte eine Sprecherin der für den Bahnhof zuständigen Bundespolizei. Das Feuer sei sehr schnell gelöscht worden. Die Evakuierung des Bahnhofs sei vor allem eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. “Wir müssen eine Gefahr für die Reisenden ausschließen.” Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Mittlerweile wurde der Bahnhof wieder freigegeben.

Die Bahn hatte den Zugverkehr nach eigenen Angaben gegen 8.50 Uhr komplett eingestellt - 20 Minuten später hätten Züge aber schon wieder ohne Halt durch den Bahnhof hindurchfahren können, sagte eine Bahnsprecherin.

Stimmung unter wartenden Reisenden entspannt

Der Haupteingang zum Bahnhof war mit Flatterband abgesperrt, zahlreiche Polizisten standen an der Absperrung. Auch Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren zum Bahnhof. Die Stimmung unter den mehreren hundert Reisenden, die auf dem Bahnhofsvorplatz standen und warten mussten, war entspannt.