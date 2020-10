Düsseldorf überschreitet Corona-Warnstufe: Maskenpflicht auf Wochenmarkt

News Themen der Woche KW38 News Bilder des Tages Nach der Lockerung der Schutzmaßnahmen und Wiedereröffnung der Geschäfte sieht die Einkaufsstraße und Fußgängerzone Flinger Straße in der Innenstadt von Düsseldorf wieder so wie vor der Coronakrise aus: mit großem Andrang von Personen, die weitgehend nicht den gebotenen Mindestabstand zueinander einhalten, Nordrhein Westfalen, Deutschland *** After the relaxation of protective measures and the reopening of shops, the Flinger Strasse shopping street and pedestrian zone in downtown Düsseldorf looks the same as it did before the corona crisis, with a large crowd of people who largely do not keep the required minimum distance from each other, North Rhine-Westphalia, Germany. © Quelle: imago images/Ralph Peters