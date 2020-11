Durch Feuerwerk in Panik versetzt: Zebra „Hope“ stirbt im Zoo

Anzeige

Das Bonfire-Night-Feuerwerk soll Schuld sein, dass in einem englischen Zoo ein junges Zebra starb. Mitarbeiter der Noah’s Ark Zoo Farm in der Nähe von Bristol vermuteten, wie die Website “bbc.com” jetzt berichtete, dass das Tier in der Festnacht am Mittwoch vergangener Woche durch den Knall mehrerer Feuerwerkskörper erschreckt worden sei.

Zebras sind Fluchttiere: Das völlig verstörte, erst acht Monate alte Zebramädchen, das auf den Namen „Hope“ (deutsch: Hoffnung) hörte, habe sich demnach losgerissen und sei gegen die Begrenzung ihres Geheges gerannt. Die Obduktion des Tieres ergab, dass der plötzliche Aufprall ihren sofortigen Tod zur Folge gehabt habe. Zoomitarbeiter sprachen in dem bericht von einer „Tragödie“. Larry Bush, der Geschäftsführer des Zoos, Larry Bush, erklärte BBC, das Personal sei „am Boden zerstört“.

Feuerwerkskörper haben generell Auswirkungen auf Tiere

Man wisse, dass kein Mutwillen vorliege, dass der Tod des Zebras keine Absicht der örtlichen Organisatoren der Festlichkeit gewesen sei. Wieder aber habe sich gezeigt, welche Auswirkungen Feuerwerkskörper auf Tiere haben können – unabhängig von der Spezies.

Tierpflegerin Jayne Gibbins erinnert sich im BBC-Bericht an Hopes Anfänge im Zoo: „Ihre Geburt war ein echter Höhepunkt für uns – bei all den Herausforderungen, die die Schließung des Zoos für drei mit sich brachte. Und allen geht der Verlust sehr nahe.“

Der Name Hope sollte ein Zeichen setzen

Das Zebra wurde demnach zu Beginn des ersten Lockdowns im März geboren und erhielt den Namen Hope, so Gibbins, „um einen Lichtstrahl in einer Zeit zu senden, die sich so dunkel anfühlte“.

Mit der Bonfire-Night oder Guy-Fawkes-Night wird vielerorts in England an das Scheitern der sogenannten „Schießpulververschwörung“ gedacht, eines am 5. November 1606 geplanten Sprengstoffattentats auf das englische Parlament.