Durch Dosenschrott im Futter aufgeschlitzt: Kühe verenden qualvoll

Nach Corona-Ausbruch: Keine Schlachtung mehr bei Tönnies-Niederlassungen in Bayern

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Schlachtkonzern Tönnies werden in den Niederlassungen in Bayern vorerst keine Tiere mehr geschlachtet. Eine Corona-Infektion sei dafür jedoch nicht der Grund, wie ein Unternehmenssprecher am Montag sagte. Mehr als 1300 Mitarbeiter im Stammwerk in NRW waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.