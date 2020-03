Duo raubt auf New Yorker Pferderennbahn 250.000 Dollar

Anzeige

Anzeige

New York. Die Polizei von New York fahndet nach zwei Unbekannten, die die Aqueduct Pferderennbahn im New Yorker Vorort Queens um 250.000 Dollar (rund 218.000 Euro) erleichtert haben. Nicht etwa, in dem sie bei Wetten aufs richtige Pferd setzten, sondern das Geld mit Waffengewalt erbeuteten.

Das Duo war demnach vier Stunden nach dem letzten Rennen am späten Samstagabend in den Kassenraum eingedrungen. Laut eines Insiders der „New York Post“ trugen sie OP-Masken und zwangen die Angestellten mit gezogenen Pistolen, die Tagesgewinne herauszurücken: „Sie konnten danach unbemerkt in ein nahe gelegenes Spielcasino entkommen, wo sie in der Masse untergetaucht sind. Die Cops haben alle Videoaufnahmen mitgenommen und hoffen, so die Identität der Räuber festzustellen.“

RND/sin