Duisburg: Hooligans aus Deutschland und Holland prügeln sich – Dutzende Festnahmen

Duisburg. Gewaltbereite Fußballfans haben sich am Samstagnachmittag in der Duisburger Innenstadt eine Schlägerei geliefert. Es soll sich um Hooligans aus Holland und Deutschland handeln. Rund 200 Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, berichtet die “Bild”-Zeitung.

Die Polizei spricht laut WDR von 80 randalierenden Fußballfans. Mehrere Dutzend Personen wurden Medienberichten zufolge festgenommen. Fotos zeigen ein Großaufgebot der Polizei, das im Einsatz war.

Beim Cup der Traditionen spielten am Samstag Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam sowie der Gastgeber MSV Duisburg gegeneinander – Fans durften wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht ins Stadion. Nach Informationen der “Bild” hatten sich trotzdem Hooligans aus Rotterdam und Deutschland zu einer Schlägerei verabredet.

Die Polizei schritt mit einem Großaufgebot ein und nahm laut “Bild” 50 Personen in Gewahrsam, das Portal “Der Westen” berichtet von 30 Festnahmen. Mindestens zwei Menschen sollen verletzt worden sein.