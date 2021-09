Schusswaffe in Zimmer gefunden: SEK durchsucht Hotel in Düsseldorf

Anzeige

Düsseldorf. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers vom Freitagabend wurde in einem Zimmer eine Schusswaffe gefunden, ein Mann sei festgenommen worden. Das Hotel sei evakuiert worden. Der Einsatz laufe noch. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsuche das Gebäude.

Ein Sprecher der Polizei sagte der „Rheinischen Post“, der Mann sei bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Ein terroristischer Hintergrund könne ausgeschlossen werden.