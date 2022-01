Polizist stirbt bei Silvestereinsatz in Düsseldorf

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Während seines Einsatzes in der Silvesternacht ist in Düsseldorf ein Polizist gestorben. Wie die Polizei mitteilt, sei der 53-jährige in der Nacht ohne Fremdeinwirkung ohnmächtig zusammengebrochen.

Polizist stirbt im Krankenhaus

Der Beamte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er trotz aller Bemühungen der Ärzte in der Nacht. Derzeit wird von einem internistischen Notfall ausgegangen, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht waren in ganz Nordrhein-Westfalen 5300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. 22 von ihnen wurden bei ihrem Silvestereinsatz verletzt.