Duell der Joshs: Männer in Nebraska kämpfen mit Schwimmnudeln

„Es kann nur einen geben.“ Mit dieser scherzhaften Nachricht forderte Josh Swain aus dem US-Bundesstaat Nebraska zahlreiche Namensvettern via Facebook zu einem Duell auf. Ein Jahr später kamen diesem Aufruf Hunderte Männer namens Josh überraschend nach.

Später sagte der 22-jährige Initiator, dass er aus Corona-Langeweile gehandelt habe. Am 24. April 2020 erstellte er einen Facebook-Chat, zu dem er alle Joshs einlud, die er in der sozialen Plattform finden konnte. Er forderte die Mitglieder auf, ein für allemal zu klären, wer der „einzig wahre Josh“ unter ihnen ist. Das geht aus mehreren Medienberichten vor.

Dieser Aufruf ging binnen kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken viral. Ein Gruppen-Screenshot wurde via Twitter tausendfach geteilt. So kam es, dass sich tatsächlich ein Jahr später, am 24. April 2021 um 12 Uhr, zahlreiche Namensvettern zu einem Schaukampf in Lincoln trafen. Mit Schwimmnudeln „bewaffnet“ fochten sie im Duell der Joshs um den Sieg – und das alles für einen guten Zweck.

Im Nachhinein soll Swain gesagt haben, er sei vom Ausmaß des Treffens überrascht gewesen, das berichtete unter anderem die „Tagesschau“. Nebenbei sammelten die teilnehmenden Joshs Spenden für ein regionales Kinderkrankenhaus. 8000 US-Dollar sollen es laut Sender KLKN gewesen sein.

Als Gewinner aus dem „Josh Fight“ ging der vierjähriger Josh Vinson jr hervor. Neben Jubel und Applaus wurde er für seinen Sieg mit einer Krone, einem Champion-Gürtel und einem Pokal geehrt.