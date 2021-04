Dubai: Frauen werden wegen Nacktvideo verhaftet

Anzeige

Dubai. Mehr als ein Dutzend Frauen, die nackt auf dem Balkon eines Penthouses im noblem Viertel Marina in Dubai posieren: Das hat zu einigen Festnahmen in dem Emirat geführt. Ein Video der Aufnahme, offenbar gefilmt von einem Balkon gegenüber, sei in den sozialen Medien geteilt worden. Daraufhin wurden am Samstag mehrere Personen wegen unzüchtigem Verhalten und öffentlicher Ausschweifung festgenommen, berichtet „The Independent“. Festgenommen wurden offenbar die Frauen sowie ein Mann, der ebenfalls auf dem Balkon war und Aufnahmen machte.

Dubai ist für seine strengen Regeln bekannt. Küssen oder Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit kann mit einer Gefängnisstrafe enden. Auf Twitter schrieb die Polizei, dass das Video „inakzeptables Verhalten“ zeige, das gegen „Werte und Ethik der emiratischen Gesellschaft“ verstoße.

Die Nackt-Models müssen mit Haft- und Geldstrafen rechnen

Die Zeitung „The National“ berichtet, es habe sich „offensichtlich um einen PR-Gag“ gehandelt. Näher geht die Zeitung aber nicht darauf ein.

Für die Inhaftierten wird das Video Konsequenzen haben. Sie müssen aufgrund von „öffentlicher Ausschweifung“ mit einer Haftstrafe von maximal sechs Monaten rechnen, dazu mit einer Strafe von bis zu 1200 Euro. Wird das Video von Staatsanwaltschaft oder Gericht als Pornografie gewertet, liegt die Geldstrafe gar bei mindestens 58.000 und maximal 116.000 Euro.