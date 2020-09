“Drone Awards 2020”: Das sind die besten Drohnenfotos der Welt

Anzeige

Es sieht aus wie aus einer anderen Welt: Ein dunkelblauer Fleck, der sich in einer grün-gelben Umgebung zu einem Herz formt, dazwischen schwimmt ein Tier. Bei einem genaueren Blick erkennt man die Einzigartigkeit der Aufnahme “Love Heart of Nature”, “Liebesherz der Natur”, des australischen Fotografen Jim Picôt. Picôt fotografierte mit seiner Drohne eine Lachsschule in Australien, die unter Wasser die Form eines Herzen annimmt. Im rechten Teil schwimmt ein Hai.

Jim Picôt hat mit seiner Aufnahme den diesjährigen “Drone Photo Award” als Gesamtsieger gewonnen. Fotografen aus 126 Ländern haben hierfür ihre Luftaufnahmen eingereicht, 45 schafften es in die engere Auswahl. Die Sieger werden offiziell beim Siena Awards Festival vom 24. Oktober bis 29. November im italienischen Siena gekürt.

Ein Blauwal, der mit einem Boot voller Touristen spielt

In insgesamt neun Kategorien wurden Sieger ermittelt. Auch dem mexikanischen Fotografen Joseph Cheires gelang ein einzigartiges Motiv. Er fotografierte einen Grauwal, der ein Touristenboot begutachtet und spielerisch vor sich hertreibt. Das Bild “Grey Whale Plays Pushing Tourists” ist in Puerto Adolfo Lopez Mateos in Mexiko entstanden und siegte in der Kategorie “Natur”. Dmitrii Viliunov erreichte mit “Where Herons Live” den ersten Platz in der Rubrik “Tiere” - es zeigt zwei Reiher in Baumwipfeln. In der Kategorie “Serie” siegte Srikanth Mannepuri aus Indien. Er fotografierte in Indien, wie das Meeresleben unter dem Druck der Überfischung zusammenbricht.

Die Kategorie “Abstrakt” gewann Paul Hoelen mit dem Foto “Phoenix Rising”, mit dem er den Regenerationsprozess im Bergbaugebiet am Lake Owens abbildet. “Alien Structure on Earth” heißt die Aufnahme von Tomasz Kowalski, mit der er in der Kategorie “Urban” gewann: Er zeigt die Petronas Towers, die Zwillingstürme von Kuala Lumpur, von oben.

Aufnahmen, die leere Städte zu Corona-Zeiten zeigen, ausgezeichnet

In der Rubrik “Leere Städte: Leben unter Covid-19” machte Tomer Appelbaum eine Aufnahme, die Tausende Demonstranten auf dem Rabin-Platz zeigt - mit Sicherheitsabstand. Mit “Frozen Land” gewann Alessandra Meniconzi die Kategorie “Menschen” - es zeigt den winterlichen Alltag in der eurasischen Steppe. Roberto Corinaldesi konnte die Kategorie “Sport" gewinnen, mit einem Foto, das Menschen beim Baden in Cornwall zeigt - im weißen Schaum der Wellen. In der Rubrik “Hochzeit” konnte Mohamed Azmeel mit “Tropical Bride” den Sieg einfahren. Er zeigte, dass auch aus Blumen- und Blätterresten, die bei Hochzeiten übrig bleiben, etwas kreatives entstehen kann.

Nicht nur Fotos, auch das beste Video aus der Luft wurde gekürt. Es handelt sich dabei um einen vierminütigen Film aus Dubai, “Dubai Showreel 2019”, aufgenommen von Bachir Moukarzel. Es zeigt die Dünenlandschaften der Stadt, die Architektur und Skyline sowie den Alltag von Menschen.