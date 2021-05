Drogenrazzia in Thüringen, Sachsen und Berlin

Anzeige

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel gibt es seit den frühen Morgenstunden Durchsuchungen in Thüringen, Berlin und Leipzig. Fünf Verdächtige, gegen die ein Haftbefehl vorgelegen habe, seien bereits in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts am Donnerstag. Im Einsatz seien 450 Polizeibeamte, darunter Spezialeinsatzkommandos aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin.

Grund für die Razzia ist nach Angaben der Thüringer Polizei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera. Es gehe um den Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in größerer Menge.