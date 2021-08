Drogenrazzia in mehreren NRW-Städten - zwei Haftbefehle

Anzeige

Düsseldorf. In mehreren nordrhein-westfälischen Städten läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen eine Drogenrazzia der Polizei. Einsätze gebe es in Düsseldorf, Meerbusch, Kaarst, Neuss, Hürth und Gelsenkirchen, teilte die Polizei mit. Durchsucht würden 21 Objekte. In Düsseldorf habe die Polizeiaktion das Ziel, zwei Haftbefehle sowie Vermögensarreste in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu vollstrecken und Beweismittel zu sichern.

Bei der Razzia seien Spezialeinheiten im Einsatz, teilten die Ermittler mit. Hintergrund des Großeinsatzes sei ein Verfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentralstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und weiterer Delikte.