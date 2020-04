Drogenverdacht: Polizist tritt und schlägt 15-Jährigen

Anzeige

Eine Überwachungskamera hat einen Fall von Polizeigewalt in Birmingham aufgezeichnet. Ein Beamter wurde dabei gefilmt, wie er am Straßenrand auf einen 15-jährigen Jungen eintritt und einprügelt. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Minuten, nachdem er den Teenager festgenommen hatte, berichtet “The Independent”.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Polizist dem Jungen auf den Kopf schlägt, um ihn zu Boden zu bringen – und ihn dann tritt, als er bereits zu Boden gegangen ist.

Jugendlicher “nicht kooperativ” – dann trat der Polizist ihn

Laut “The Independent” kam es bereits am 21. April zu dem Vorfall. Der 15-Jährige hat sich nach Aussagen des Beamten verdächtig verhalten und ist deshalb angehalten worden, um ihn nach Drogen zu durchsuchen. Der Junge habe sich nicht kooperativ verhalten und den Beamten einen Ellbogen ins Gesicht geschlagen, gab ein Polizist an. Den Aussagen eines Zeugen zufolge sind die Handlungen des Kollegen aber “völlig unangebracht und unnötig” gewesen, er sei schockiert über das Verhalten des Kollegen.

Eine spezielle Einheit innerhalb der Polizei überprüft nun sowohl die Aufnahmen der Überwachungskamera als auch Sequenzen einer Bodycam, die der Beamte während des Einsatzes trug. Der Polizist hatte zu Protokoll gegeben, von dem Jugendlichen angegriffen worden zu sein. Während der Ermittlungen in dem Fall ist er von Aufgaben als Streifenpolizist entbunden worden.

RND/msk