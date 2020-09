Drogenskandal bei Münchner Polizei weitet sich aus: 21 Beamte im Fokus

Anzeige

Anzeige

München. Der Drogenskandal im Münchner Polizeipräsidium weitet sich deutlich aus. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt inzwischen gegen 21 Polizisten, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Hintergrund ist der Verdacht auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Anti-Doping-Gesetz. Gegen einzelne Beamte werde auch wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger oder Strafvereitelung im Amt ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft hat laut einer Pressemitteilung am Morgen eine große Razzia durchgeführt. Demnach haben 18 Staatsanwälte und mehr als 90 Ermittler des Landeskriminalamtes 24 Objekte, darunter Wohnungen und Dienststellen, in den Landkreisen München, Dachau, Wolfratshausen, Ebersberg sowie die Hochschule der Polizei in Fürstenfeldbruck durchsucht.

Ermittlungen gegen 21 Polizisten von acht verschiedenen Dienststellen in München

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Derzeit wird gegen 20 Kollegen des Polizeipräsidiums München, die auf acht verschiedenen Dienststellen arbeiten, ermittelt. Außerdem steht ein Beamter im Fokus, der zum Tatzeitpunkt ebenfalls dort beschäftigt war, inzwischen aber bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei tätig ist.

Die Ermittlungen waren 2018 ins Rollen gekommen, nachdem ein mutmaßlicher Drogenhändler vor Gericht angegeben hatte, mit zwei Polizisten zusammengearbeitet zu haben. Bei weiteren Befragungen von internen Kontrollen hatten sich Verdachtsmomente gegen weitere Beamte ergeben.