Dresdener Polizei kassiert goldenen Porsche ein

Dresdener. In Dresden hat die Polizei einen Porsche abschleppen lassen. Das Auto selbst sorgte dabei weniger für Aufsehen. Was die Beamten störte, war die Farbe der Nobelkarosse. Das Fahrzeug mit bulgarischem Kennzeichen war mit goldfarbener Folie beklebt, und das war auch der Grund für das Abschleppmanöver. In Deutschland nämlich entspricht blendendes Gold nicht den Vorschriften, berichten die „Dresdener Neueste Nachrichten“.

Dass der Besitzer des Panamera dabei seit Tagen nicht ausfindig gemacht werden konnte, war dabei schon nebensächlich – und auch, dass der Porsche unerlaubt auf einem Anwohnerparkplatz stand. Das Auto jedenfalls wurde von seinem Platz verbannt und ein Verfahren eröffnet. Nach Angaben der Polizei wird im Zuge der Ermittlungen auch die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges untersucht. Offenbar nämlich wurden noch weitere Details an dem Wagen verändert.

„Wir haben das Auto sichergestellt“, sagte Polizeisprecher Uwe Hofmann der „Bild“-Zeitung. Die Gebühr für die Abschleppkosten wird der Besitzer wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlen können. Und dass er sich bei den Beamten nach Tagen des Abtauchens noch melden wird, da ist man sich in Dresden ziemlich sicher.