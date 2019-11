Dresdner Juwelendiebstahl: TV-Kunsthändler vermutet Auftragsarbeit

Anzeige

Nach dem spektakulären Diebstahl von Schmuckstücken aus dem Grünen Gewölbe in Dresden könnte das Diebesgut für lange Zeit verschwunden bleiben. Das befürchtet zumindest der aus dem Fernsehen bekannte Kunst- und Antiquitätenhändler Fabian Kahl („Bares für Rares“).

Er rechne nach diesem „krassen Diebstahl“ nicht damit, dass die Kunstwerke bald wieder auftauchen, sagte Kahl der „Leipziger Volkszeitung“. „Die entwendeten Exponate sind weltbekannt. Das ist echt heiße Ware“, sagte der 28-Jährige gegenüber der Zeitung. Kahl gehe von einer Auftragsarbeit aus. Nun würden die Kunstschätze vermutlich in den Schatullen irgendwelcher Sammler verschwinden, die zu viel Geld hätten.

Kahl kaufte unwissend ein gestohlenes Gefäß

Kahl kennt nach eigenen Angaben etliche Fälle, in denen Kunstwerke gar „in der Versenkung verschwanden“ und erst nach Jahrzehnten wieder auftauchten. Das befürchte er bei dem Diebstahl in Dresden auch. Er selber habe in einem Fall Kunst besessen, die sich kurz darauf als gestohlen herausstellte. „Das war mal ein kleines Hostiengefäß, das eine Kirche zurückforderte.“ Trotz vorliegender Quittungen sei Kahl damals auf dem finanziellen Verlust sitzen geblieben.

Vermutlich zwei Täter waren am Montagmorgen über ein Fenster in das Residenzschloss in der Dresdner Altstadt eingestiegen. Die Kriminalpolizei veröffentlichte am Abend ein Überwachungsvideo, auf dem zwei Einbrecher zu sehen sind. Sie geht davon aus, dass weitere Täter beteiligt waren.

RND/ce

